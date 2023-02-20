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Глава МИД Беларуси совершил самоубийство – СМИ

20 февраля 2023, 09:26
По информации белорусского оппозиционного издания "Наша Ніва", к такому решению могла привести совокупность факторов.
Владимир Макей
Владимир Макей / Скриншот YouTube-трансляция Белта

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре прошлого года было самоубийство.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша Ніва", к такому решению могла привести совокупность факторов.

"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным", - пишет издание.

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По его данным, Макей также знал, что администрация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", — рассказал его коллега.

Знал, что его дни сочтены и проблемы в семье

"Это не значит, что завтра его уберут. Но он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел", - рассказал один из собеседников издания.

Также у Макея были проблемы в семье.

Как сообщает "Наша Ніва", в день гибели Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын.

По информации издания, первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Собеседники "Нашей Нівы" не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Напомним, в Беларуси скоропостижно скончался министр иностранных дел РБ Владимир Макей. Об этом сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Макей предположительно скончался от инфарктна, вовремя не обратившись за помощью.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявлял, что директор Кремля Владимир Путин пытается заставить Александра Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Однако, по словам Фейгина, Лукашенко воевать не хочет и не уверен в боеспособности своей армии.

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Автор: Сергей Кущ
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