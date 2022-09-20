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"Гонят по флажках Милошевича": Гиркин рассказал о будущем Путина

20 сентября 2022, 15:46

Гиркин считает, что Путину пора образумится, поскольку время у него осталось не так уж и много.

Путин, Гиркин
Гиркин рассказал о будущем Путина / скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что сейчас российский президент Владимир Путин идет по стопам сербского диктатора Слобадана Милошевича, которого суд в Гааге признал виновным в совершении военных преступлений в Косове.

Гиркин считает, что Путину пора образумится, поскольку время у него осталось не так уж и много.

"Я все-таки надеюсь, что наш главнокомандующий поймет, что фактически из него делают Милошевича. С 2014 года его гонят по флажкам Милошевича. Урсула фон дер Ляйен заявила, что наша цель - довести Путина до международного суда. А это глава дипломатии Европейского союза, перед которым наш президент танцевал, как Петрушка на протяжении 20 лет", - заявил Гиркин.

Террорист подчеркнул, что не критикует Путина с начала войны проти в Украины.

"Но если она закончится капитуляцией, разгромом, то я не знаю как я буду поддерживать президента понимая, что его падение приведет к смуте", - подытожил Гиркин.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина. В пример ему он поставил президента Украины Владимира Зеленского, которого ненавидит и желает ему смерти. По его словам, именно бывший комик проявил себя в войне лучше, чем Путин.

Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Игорь Гиркин
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