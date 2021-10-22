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Громкий скандал: из Косово срочно высылают российских дипломатов

22 октября 2021, 21:06

Сегодня МИД издал постановление о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами.

Из Косово высылают российских дипломатов / facebook.com/Popullimevjosaosman

Президент Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за вредоносную деятельность - их сразу признали нежелательными лицами и предписали покинуть страну, говорится в Facebook Османи.

По ее словам, на этой неделе она попросила заместителя премьер-министра, главу МИД страны Доника Гервалла-Шварца объявить персонами нон грата двух сотрудников офиса связи России в Косово. Она отметила, что российские дипломаты вели вредную деятельность, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй страны.

"Сегодня МИД издал постановление о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно уведомил правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении", - добавила Османи.

Президент подчеркнула, что Косово привержено борьбе с пагубным влиянием России и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать достижения страны и ее партнеров - США, НАТО и ЕС.

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Ранее Главред писал о том, что в НАТО решили выслать восьмерых сотрудников миссии РФ из-за враждебной деятельности - таким образом число россиян при штаб квартире Альянса сократится до 10 человек.

По данным источников агентства, НАТО решила вдвое сократить миссию России при Альянсе в ответ на подозрения во враждебной деятельности, включая шпионаж и убийства. Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы. Кроме того, при Альянсе будут сокращены две должности еще двух россиян.

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