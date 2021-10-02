Грозят ли миру космические войны: офицер НАТО оценил риски

Чтобы вести космические войны, нужно научить беспилотники отличать своих от чужих / Defense Express

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что космические войны пока что невозможны, так как главные силы – "это сапоги на земле".

"После того как мы ушли из Афганистана и там погибли наши морские пехотинцы, Байден обещал отомстить террористам. Наш беспилотник на протяжении 8 часов наблюдал за белой Тойотой. Ударив по ней, убили гражданских, убили семерых детей. Кстати, эти гражданские работали с нами, когда мы там были", - рассказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

Военный в отставке объяснил, что ошибка произошла, потому что не было никого на земле.

"Никто не мог подтвердить. А убить террориста надо. И убили не тех. Поэтому не думаю, что мы уже достаточно развили свои высокие технологии, что можем начинать космические войны, как в кино. Даже беспилотники не могут четко работать без глаз, без сапог на земле", - резюмировал Гарри Табах.

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