HIMARS сможет стрелять в два раза дальше: США пришлют снаряды с GPS-наводкой не раньше октября - СМИ

Ракета наземного базирования с боеголовкой, которая будет заказана у компании Boeing, станет частью нового пакета военной помощи Украине.

США объявят о новом пакете помощи для Украины / Фото Википедия

Новый пакет военной помощи от США, о котором должны объявить в пятницу, 3 февраля, в Вашингтоне, будет включать ракету наземного базирования с боеголовкой, которая будет заказана у компании Boeing. Первые поставки займут около девяти месяцев после того, как будет заключен контракт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц.

Финансирование высокоточных ракет будет осуществляться за счет 1,75 миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. По словам одного из чиновников, на начальном этапе на это будет выделено не больше 200 миллионов долларов.

В пятницу также будет объявлено о выделении дополнительных $475 млн в рамках полномочий президента США по изъятию оружия из запасов Минобороны. Это оружие, как правило, поставляется значительно быстрее.

В частности, речь идет о дополнительных противопехотных минах Claymore, зимних парках, 155-мм снарядах Excalibur с GPS-наведением, оборудовании для поддержки ракет Patriot и наплечных ракетных пусковых установках Mk 153.

Что известно о ракетах наземного базирования компании Boeing

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую с помощью спутников GPS, и армейскую ракету, уже находящуюся на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Новая боеголовка ракеты Boeing трижды испытывалась с 2015 года по партнерству со шведской компанией Saab AB. По словам представителя отрасли, знакомого с результатами испытаний, она пролетела 130 километров и поразила цель в пределах 102 сантиметров от ее GPS-цели. Это примерно вдвое превышает дальность нынешних ракет, выпускаемых из пусковых установок Himars.

В заявлении Boeing говорится, что этот заказ ознаменует первую продажу оружия.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, ранее издание Reuters писало со ссылкой на американских чиновников, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности до 150 километров. Речь идет о бомбах GLSDB с радиусом действия до 150 км.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Это решение Байдена поддержали в Белом доме.

Генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

Ракеты GLSDB - что о них известно Ракета GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок. GLSDB состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, которая много лет стоит на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра. Основные характеристики GLSDB: масса – 130 кг;

длина – 1800 мм;

дальность поражения – до 150 км;

масса боевой части – 93 кг;

платформы для запуска – M270, HIMARS. Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.

В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего компания Boeing не получала заказ на это оружие. Для Украины ракеты GLSDB могли бы стать абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза россиян в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.

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