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"Искра демократии": Шольц поведал, чего больше всего боится Путин

20 июня 2022, 21:11

Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии, сказал канцлер Германии.

путин шольц
Шольц назвал главный страх Путина / Reuters

Лидер страны-агрессора Владимир Путин больше всего боится, что на его государство может распространиться "искра демократии" с Запада, сообщил в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц.

"Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуть свою политику в зону влияния. Но не сможет этого сделать", - отметил он.

Планы России по оккупации Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили о том, что у РФ есть 120-дневный план по захвату Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от происходящего на фронте. По причине неудач задачи меняются каждые 30 дней. Цель Москвы по-прежнему состоит в оккупации всей территории украинского государства, россияне могут перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Заместитель министра обороны США Колин Кал также сказал, что Путин все еще ставит перед собой задачу захвата всей территории Украины. Как полагает Кал, российские войска могут добиться определенных тактических успехов, однако Кремлю свой план реализовать не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 20 июня рассказал о том, что у России серьезное преимущество в артиллерии и вооружениях. Однако, несмотря на ситуацию, ВСУ продолжают отбивать атаки врага и периодически контратаковать. Чиновник подчеркнул, что Москва стремится захватить всю территорию Украины.

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война в Украине Владимир Путин Олаф Шольц
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