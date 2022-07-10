"Карлик уйдет в бездну": астролог назвал сроки смерти Путина и раскрыл жуткие детали

Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным.
Президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.
Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным. Об этом провидец рассказал в интервью УНИАН.
"С середины июля до середины сентября Марс будет находиться в доме власти РФ. Это говорит об убийствах и свержениях. Между 8 и 16 августа будет еще и полнолуние, выходит определенная крестовая ситуация. То есть август – это тот месяц, когда могут свергнуть и убить Путина", - отметил он.
Вместе с тем собеседник не исключил, что к 7 октября российского диктатора может уже не стать. Астролог напомнил о пророчестве монаха, который в Средневековье предсказал, что "карлик будет править на троне после титана и уйдет в бездну".
"А бездна - это вода. У Путина все началось с подлодки, так и закончится. Есть все шансы, что его где-то утопят", - добавил Росс.
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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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