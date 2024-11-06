Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

Китайским лидерам могли не сообщить о соглашении Москвы и Пхеньяна и перемещении северокорейских военных в Курскую область.

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Си Цзиньпин поддерживает "общую судьбу" союзников, но Пекину не нужны блоки против США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы из материала The Guardian:

Китай неспроста молчит о сотрудничествк РФ и КНДР

Китай опасается новой Холодной войны

Пекину не нужны блоки против Запада

Китай обеспокоен размещением военных КНДР на территории агрессора России. Пекин молчит и опасается восстановления геополитических альянсов времен Холодной войны, поскольку ситуация может усложнить отношения КНДР с Западом.

В материале The Guardian говорится о том, что пока непонятно, способен ли Пекин использовать свое влияние на Пхеньян для изменения ситуации. По мнению некоторых аналитиков, китайские лидеры могли даже не получить информацию о размещении войск КНДР в РФ и их июньском соглашении.

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"Их личное дело"

В КНР не спешат комментировать перемещение северокорейских войск в Россию. На днях глава китайского МИД сказал, что это "личное дело" Пхеньяна и Москвы. Государственные СМИ Китая преимущественно молчат.

Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Китай скрывает беспокойство

Как полагают аналитики, Китай на самом деле обеспокоен ситуацией. Несмотря на то, что линия Си Цзиньпина предполагает "общую судьбу" для китайских союзников, ситуация может стать более "неудобной" для Пекина.

Новая Холодная война?

Ранее Китай обвинял Соединенные Штаты в "новом менталитете Холодной войны" в отношении Пекина. Но сотрудничество РФ и КНДР может привести к новой холодной войне и усложнить баланс между союзниками Китая и зависимостью его экономики от Запада.

Китаю не нужен блок против США

По мнению декана Института международных исследований Нанкинского университета с Чжу Феню, договор Северной Кореи и России мог бы привести к созданию блока с Китаем, который неизбежно был бы направлен против США, Южной Кореи и Японии. И КНР не хочет восстанавливать такие союзы, ведь менталитет Холодной войны противоречит национальным интересам Пекина.

РФ посягает на влияние Китая в КНДР

Как утверждают журналисты The Guardian, вмешательство России может модернизировать армию КНДР. Москва может оспорить влияние КНР в Северной Корее, если будет все более активно помогать Пхеньяну с ядерными и баллистическими ракетами большой дальности.

А если Москва поддержит ядерную программу Пхеньяна, это станет вызовом международному режиму нераспространения ядерного оружия, в котором КНР играет важную роль.

Позиция Китая по войне и войскам КНДР в России – новости по теме:

Как сообщал Главред, 24 октября, когда Украина и Запад сообщили о северокорейских войсках в России, в Китае заявили, что у них нет информации о прибытии военных КНДР на российскую территорию. В Пекине призвали, мол, все стороны к деэскалации и решении вопросов "политическим путем".

Позже Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России: в Пекине сказали, что это – внутреннее дело Москвы и Пхеньяна, а угрозы никакой, мол, нет. Войну России против Украины там уже традиционно назвали "украинским кризисом".

При этом на саммите БРИКС Россия не смогла получить нужную Кремлю поддержку от Китая и других стран по поводу войны против Украины, предположили аналитики американского Института изучения войны. Война в декларации саммита в Казани упоминается лишь раз – в самом документе указана приверженность участников принципам Устава ООН, включая положения и об уважении территориальной целостности всех стран.

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