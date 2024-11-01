Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России

Ключевые тезисы заявления КНР:
- Отношение РФ и КНДР – их личное дело
- Усиление сотрудничества РФ и КНДР не несет угрозы
- Китай не изменил свою позицию по войне в украине
Китай, мол, не видит угрозы в усилении сотрудничества России и Северной Кореи. Дескать, их коллаборация – вопрос только этих двух стран. При этом Пекин продолжает придерживаться позиции, направленной на "скорейшую деэскалацию украинского кризиса".
"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", - цитирует Укринформ представителя китайского МИД Линь Цзяна.видео дня
Также он добавил, что у Пекина якобы нет информации относительно обмена информацией между РФ и КНДР, а также их сотрудничестве.
При этом КНР по-прежнему называет крупнейшую со времен Второй мировой российско-украинскую войну "кризисом".
Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное
Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.
Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.
"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" (так в КНР называют войну) остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", - подчеркнул Линь Цзян.
Позиция Китая по войне и войскам КНДР – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Китай затягивает войну в Украине. По словам президента, также России помогает снарядами, оборудованием и теперь даже людьми КНДР и оказывает содействие Иран.
В Китае заявили, что у Пекина нет информации о прибытии войск КНДР в РФ для потенциального участия в войне против Украины. В Пекине "призвали все стороны" искать возможность деэскалации "политическим путем".
Россия не смогла получить нужную Кремлю поддержку Китая и других стран БРИКС по вопросам войны против Украины, считают аналитики Института изучения войны. В декларации по итогам саммита война упоминается лишь один раз, в ней указаны и принципы Устава ООН, включая положения об уважении территориальной целостности всех стран.
Другие новости:
- "Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР
- Краткий ликбез о КНДР, России и Китае
- В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред