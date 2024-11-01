Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России

В Китае якобы не знают деталей коллаборации Москвы и Пхеньяна.

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Китай не видит проблем в усилении сотрудничества РФ и КНДР - китайский МИД / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Ключевые тезисы заявления КНР:

Отношение РФ и КНДР – их личное дело

Усиление сотрудничества РФ и КНДР не несет угрозы

Китай не изменил свою позицию по войне в украине

Китай, мол, не видит угрозы в усилении сотрудничества России и Северной Кореи. Дескать, их коллаборация – вопрос только этих двух стран. При этом Пекин продолжает придерживаться позиции, направленной на "скорейшую деэскалацию украинского кризиса".

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", - цитирует Укринформ представителя китайского МИД Линь Цзяна. видео дня

Также он добавил, что у Пекина якобы нет информации относительно обмена информацией между РФ и КНДР, а также их сотрудничестве.

При этом КНР по-прежнему называет крупнейшую со времен Второй мировой российско-украинскую войну "кризисом".

Кратко о позиции КНР по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" (так в КНР называют войну) остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", - подчеркнул Линь Цзян.

Позиция Китая по войне и войскам КНДР – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Китай затягивает войну в Украине. По словам президента, также России помогает снарядами, оборудованием и теперь даже людьми КНДР и оказывает содействие Иран.

В Китае заявили, что у Пекина нет информации о прибытии войск КНДР в РФ для потенциального участия в войне против Украины. В Пекине "призвали все стороны" искать возможность деэскалации "политическим путем".

Россия не смогла получить нужную Кремлю поддержку Китая и других стран БРИКС по вопросам войны против Украины, считают аналитики Института изучения войны. В декларации по итогам саммита война упоминается лишь один раз, в ней указаны и принципы Устава ООН, включая положения об уважении территориальной целостности всех стран.

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