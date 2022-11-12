Клянчил ракеты и оружие: Путин провел важный разговор с президентом Ирана

В Кремле рассказали, о чем говорил президент РФ Владимир Путин с иранским президентом.
Российский президент Владимир Путин провел разговор со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси.
Как сообщает ТАСС, стороны обсудили "активизацию сотрудничества" между странами.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.
Иран предоставляет России ракеты для войны в Украине
Как ранее заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.
Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах
"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.
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