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Клянчил ракеты и оружие: Путин провел важный разговор с президентом Ирана

12 ноября 2022, 20:56

В Кремле рассказали, о чем говорил президент РФ Владимир Путин с иранским президентом.

Иран, Пути
Иран, Пути / Reuters, pixaby

Российский президент Владимир Путин провел разговор со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси.

Как сообщает ТАСС, стороны обсудили "активизацию сотрудничества" между странами.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

Иран предоставляет России ракеты для войны в Украине

Как ранее заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

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