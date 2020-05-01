Эксперт из ЦРУ объяснил, когда Путин лишится власти

Когда Путин уйдет - прогноз эксперта ЦРУ / Reuters

Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн пояснил, почему глава РФ Владимир Путин еще очень долго останется при власти.

Комментируя изменения в Конституцию России, Девайн отметил, что у Путина на сегодня очень хорошие позиции – и это дает ему карт-бланш.

"…с каждым годом Путин становится все сильнее и сильнее с точки зрения все того же контроля. Вы смотрите на новую российскую Конституцию и задаете вопросы о ее различных аспектах, но, в общем-то, Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он довольно хорошо укрепил свои позиции", – отметил эксперт из ЦРУ в интервью изданию LB.ua.

При этом американец признает, что пандемия коронавируса может стать серьезной проблемой для автократических режимов: "Если цены на нефть упадут до очень низкого уровня, россияне наверняка будут недовольны путинским режимом".

Читайте такжеЭто не кризис. Теперь так будем жить всегдаМировой кризис из-за Ковид-19 ослабляет и Путина – но этого недостаточно для его свержения.

"Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять – что вы можете быть сильными, но вы все равно становитесь уязвимы. Тем не менее, Путин – центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, на данный момент", – резюмировал Девайн.

Напомнил, суд России "умножил на ноль" сроки Путина. Конституционный суд признал правомерными скандальные поправки в Основной закон.

Путин подписал скандальный проект закона о поправках в Конституцию РФ 14 марта. Согласно поправкам, президентские сроки Путина "обнуляются", что позволит ему баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году.