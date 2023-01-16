glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно Украине

16 января 2023, 20:07
Ключевую роль в наступлении сил обороны Украины могут сыграть именно немецкие танки Leopard – их гораздо больше, чем Challanger 2, пишет The Guardian.
Боевой танк Leopard 2
В странах НАТО около 2300 танков Leopard, часть из них могли бы передать Украине - эксперт / Bundeswehr

Украине потребуется больше танков для того, чтобы провести наступление и добиться прорыва. Только для одного наступления нужно около 100 танков. Того количества, которое передают западные союзники, пока недостаточно. Киеву нужны танки Leopard – они могут сыграть решающую роль в прорыве. В странах НАТО их около 2300, еще 300 – на складах.

В материале The Guardian говорится о том, что для серьезного прорыва на войне с Россией украинским войскам нужно больше танков. Британия обещает поставить Украине 14 танков Challanger 2, Польша – 14 Leopard. Но для результативного наступления этого недостаточно.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) акцентировали внимание на том, что только для одного наступления Украине нужно около 100 танков. Такую точку зрения поддержал и бывший руководитель военной разведки Британии Фил Осборн. При этом многое зависит от качественной подготовки, снабжения запчастями и боевых планов Киева на военные действия весной 2023 года.

Издание особо указывает, что главную роль в наступлении ВСУ могут сыграть конкретно немецкие танки Leopard. Танков Challanger 2 не производилось такое большое количество. К тому же у немецкой техники больше возможностей, чем у советских танков, которые состоят на балансе Украины.

Согласно данным IISS, у стран Североатлантического альянса ориентировочно 2300 танков Leopard 2, еще 300 единиц остаются на складах. Следовательно, достаточно танков для того, чтобы передать Украине их 100 единиц. Но для этого нужно, чтобы канцлер ФРГ Шольц дал разрешение на их экспорт в Украину.

Кроме того, аналитики считают, что специалистам ВСУ понадобится от 3 до 6 недель, чтобы достичь "базового мастерства" в работе с немецкими танками Leopard 2.

"Тем не менее, настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронрованную технику и расчистить укрепленные позиции", - подчеркнули в The Guardian.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава передаст Киеву роту немецких танков Leopard 2. Технику поставят в рамках международной коалиции. Предположительно, речь идет о 14 танках.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву уже скоро удастся решить вопрос получения танков Leopard. По словам дипломата, танки Украине готовы дать 5 стран, среди них – Польша и Финляндия. Украина ставит перед собой задачу сформировать танковую бригаду из танков Leopard.

Спикер Кремля Дмитрий Песков истеричной заявил, что танки, которые страны-партнеры предоставят Украине, дескать, "не изменят ситуацию". Как полагают в Москве, это якобы приведет к "затяжной войне".

Угроза нового наступления России:

ВСУ война России и Украины Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:18

"Соколиный Глаз" Джереми Реннер может лишиться ноги из-за ужасающего ДТП

20:13

"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против УкраиныВидео

20:07

Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно УкраинеВидео

19:53

Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себемнение

19:51

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:48

Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

19:47

Самый большой пакет военной помощи: Великобритания передает Украине сотни танков и БТРВидео

19:43

"Я как будто принял таблетку ЛСД": принц Гарри назвал любимые духи принцессы Дианы

19:40

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

Реклама
19:31

Марк Фейгин. Арестович - агент Кремля? Вы серьезно?Видеоблоги

19:25

"Враг готовит разные сценарии повторного нападения": в ГУР рассказали об "экзотических направлениях"Видео

19:15

Три самых конфликтных знака Зодиака 2023 года: с ними лучше не сталкиваться

19:04

Украину накроет сверхсильный шторм: синоптики предупредили о "дикой" непогодеВидео

19:00

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

18:51

"Клоунские заявления": Гиркин обругал Медведева и предложил ему "тихо спиваться"Видео

18:34

Вахатанг Кикабидзе в последнем интервью перед смертью рассказал, как Путин может спастисьВидео

18:20

Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в разведке назвали крайний срокВидео

18:16

Россия наносит удары из С-300 и С-400, Украине нужно уничтожать их там, откуда они бьют – ВСУВидео

18:05

"Жалким сбродом командуют умалишенные": французский генерал оценил катастрофу армии ПутинаВидео

18:02

Проект "Говорить вся країна" объявляет сбор историй зрителейВидео

Реклама
17:59

Не может без таблеток: Лариса Долина заявила о серьезных проблемах со здоровьемВидео

17:27

Из Украины – в Норвегию: командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом на ПригожинаВидео

17:13

Величайшие дамские угодники и сердцееды: имена мужчин, которые любят окружать себя женщинами

17:11

Финляндия готова дать Украине танки Leopard: в Хельсинки рассказали, что этому мешаетВидео

17:02

Пить или не пить: что происходит с водой при повторном кипячении

16:59

Генерал СБУ назвал вероятные направления нового наступления РФВидео

16:56

Разнесли дом и убили 40 человек: СБУ установила личности военных РФ, которые устроили ракетный ударВидео

16:32

"Кто бы он был без России?": пропагандист Корчевников обрадовался смерти Кикабидзе

16:18

"Может стать прелюдией к Третьей мировой": в Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войнеВидео

16:09

"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступленияВидео

16:01

Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войныВидео

15:58

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанныхВидео

15:46

Умерла легендарная актриса Джина Лоллобриджида

15:32

Борьба с ракетными ударами РФ и ситуация фронте: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

15:30

Батальон "Свобода" получил индивидуальные наборы для обогрева бойцов от "Украинской команды"

15:25

"У Украины противоположная задача: в ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 годВидео

15:07

Бои в Соледаре и на подступах: ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан"Видео

15:03

Ассоциация риелторов рассказала, когда подешевеет жилье

15:00

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

14:49

"Обалдеть!": клоун Гальцев раскритиковал бывшего друга Максима Галкина за антивоенную позициюВидео

Реклама
14:44

Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецептВидео

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против УкраиныВидео

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять