Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно Украине

Ключевую роль в наступлении сил обороны Украины могут сыграть именно немецкие танки Leopard – их гораздо больше, чем Challanger 2, пишет The Guardian.

В странах НАТО около 2300 танков Leopard, часть из них могли бы передать Украине - эксперт / Bundeswehr

Украине потребуется больше танков для того, чтобы провести наступление и добиться прорыва. Только для одного наступления нужно около 100 танков. Того количества, которое передают западные союзники, пока недостаточно. Киеву нужны танки Leopard – они могут сыграть решающую роль в прорыве. В странах НАТО их около 2300, еще 300 – на складах.

В материале The Guardian говорится о том, что для серьезного прорыва на войне с Россией украинским войскам нужно больше танков. Британия обещает поставить Украине 14 танков Challanger 2, Польша – 14 Leopard. Но для результативного наступления этого недостаточно.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) акцентировали внимание на том, что только для одного наступления Украине нужно около 100 танков. Такую точку зрения поддержал и бывший руководитель военной разведки Британии Фил Осборн. При этом многое зависит от качественной подготовки, снабжения запчастями и боевых планов Киева на военные действия весной 2023 года.

Издание особо указывает, что главную роль в наступлении ВСУ могут сыграть конкретно немецкие танки Leopard. Танков Challanger 2 не производилось такое большое количество. К тому же у немецкой техники больше возможностей, чем у советских танков, которые состоят на балансе Украины.

Согласно данным IISS, у стран Североатлантического альянса ориентировочно 2300 танков Leopard 2, еще 300 единиц остаются на складах. Следовательно, достаточно танков для того, чтобы передать Украине их 100 единиц. Но для этого нужно, чтобы канцлер ФРГ Шольц дал разрешение на их экспорт в Украину.

Кроме того, аналитики считают, что специалистам ВСУ понадобится от 3 до 6 недель, чтобы достичь "базового мастерства" в работе с немецкими танками Leopard 2.

"Тем не менее, настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронрованную технику и расчистить укрепленные позиции", - подчеркнули в The Guardian.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава передаст Киеву роту немецких танков Leopard 2. Технику поставят в рамках международной коалиции. Предположительно, речь идет о 14 танках.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву уже скоро удастся решить вопрос получения танков Leopard. По словам дипломата, танки Украине готовы дать 5 стран, среди них – Польша и Финляндия. Украина ставит перед собой задачу сформировать танковую бригаду из танков Leopard.

Спикер Кремля Дмитрий Песков истеричной заявил, что танки, которые страны-партнеры предоставят Украине, дескать, "не изменят ситуацию". Как полагают в Москве, это якобы приведет к "затяжной войне".

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