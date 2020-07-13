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Новые правила въезда в Литву: приезжим из каких стран нужна изоляция

Всего в список включили 63 страны, в которых за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.

13 июля 2020, 23:59
Литва, Украина
Литва занесла Украину с список стран с обязательной изоляцией / business.ua

Коронавирус в мире - власти Литвы обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции. В этот список попала и Украина.

Об этом пишет Delfi.

Всего в список включили 63 страны, в которых за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей. Вернувшиеся из этих стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Также они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом. Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву. Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.

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Как писал Главред, в ВОЗ предупредили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.

Ранее Главред писал о том, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что пандемию все еще можно взять под контроль.

Напомним, ранее ученые из мюнхенской клиники Швабинг заявили, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

коронавирус карантин самоизоляция Литва туризм
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