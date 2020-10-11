Козырь Баку: Азербайджан решил главную проблему по Карабаху – эксперт

Война за Нагорный Карабах / Reuters

Официальный Баку получил преимущество в вопросе имплементации так называемых "Мадридских принципов" - плана мирного урегулирования, который был предложен США, Францией и Россией.

Как заявил в эфире телеканала Украина 24 председатель управляющего совета Центра исследований безопасности СЕНСС Вадим Черныш, больше в военном плане перемирие выгодно армянской стороне.

"В плане стратегических вещей, политическое давление на обе стороны начинает наращиваться - это значит, что возможности так быстро продвигаться военным путем, у Азербайджана практически уже нет. Но Азербайджан решил сейчас главную для себя проблему - он сменил статус-кво по имплементации этих принципов", - отметил он.

Как пояснил Черныш, главное - понимать, что было шаг за шагом прописано в этих принципах: "Освобождение этих территорий - это была предпосылка со стороны армянской и азербайджанской стороны, чтобы перейти к другим пунктам. Армянская сторона отказывалась их освободить, она говорила, что никакого поэтапного решения, а только комплексное решение статуса Нагорного Карабаха. Получается, Азербайджан сейчас говорит: хорошо, мы уже важную часть этих территорий освободили, которые были козырной картой в размене между сторонами для имплементации этих принципов".

Эксперт отметил, что теперь на переговорах меняется статус-кво - для Азербайджана будет менее важным движение со стороны Армении по освобождению этих территорий.

"Это изменение позиций на переговорах. Теперь в определенных пунктах на переговорах (азербайджанцы - ред.) будут исходить из позиции силы", - заявил он.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах