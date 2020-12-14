Крах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в Беларуси

Светлана Тихановская спрогнозировала конец правления Александра Лукашенко.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о перспективах смены власти в Беларуси.
Как подчеркнула она в интервью Politico, правление Александра Лукашенко может закончиться уже весной 2021 года.
"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - прогнозирует Тихановская.
Она подчеркнула, что Беларуси нужна более сильная поддержка со стороны европейского сообщества для продолжения давления на режим Лукашенко.
"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер белорусской оппозиции.
Читайте такжеТихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборовОна считает, что Лукашенко просто так не уйдет, поэтому призвала к санкциям против белорусских госкомпаний.
Напомним, ранее Тихановская рассказала о том, кто может возглавить Беларусь после ухода Александра Лукашенко.
По мнению Тихановской, представитель Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова вполне может стать будущим президентом Беларуси.
Протесты в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.