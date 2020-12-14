Крах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в Беларуси

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о перспективах смены власти в Беларуси.

Как подчеркнула она в интервью Politico, правление Александра Лукашенко может закончиться уже весной 2021 года.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - прогнозирует Тихановская.

Она подчеркнула, что Беларуси нужна более сильная поддержка со стороны европейского сообщества для продолжения давления на режим Лукашенко.

"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер белорусской оппозиции.

Читайте такжеТихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборовОна считает, что Лукашенко просто так не уйдет, поэтому призвала к санкциям против белорусских госкомпаний.

Напомним, ранее Тихановская рассказала о том, кто может возглавить Беларусь после ухода Александра Лукашенко.

По мнению Тихановской, представитель Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова вполне может стать будущим президентом Беларуси.

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