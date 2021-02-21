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Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений

21 февраля 2021, 11:35
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Первый президент Украины верит, что РФ откажется от так называемых, "cил", и не будет "российским туристом с винтовкой в руках", а будет жить цивилизованно.

Леонид Кравчук
Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений. Также он выразил мнение, что США и Европе удастся заставить Россию покинуть Донбасс.

"Если Россия примет сегодня эту гонку вооружений, возьмет ее за основу в борьбе с Европой и мировым сообществом, она этой гонки не выдержит. Это понимает каждый, кто умеет анализировать", — заявил Кравчук в эфире телеканала RTVI.

Он напомнил, что СССР распался именно из-за гонки вооружений.

"Поэтому я верю, что Россия откажется от своих, так называемых, "cил", и не будет петь песню "я многие страны перевидел, шагая с винтовкой в руках", не будет таким "российским туристом с винтовкой в руках". А будет жить цивилизованно, как живут все люди: общаться, участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", — сказал Кравчук.

Также он высказался о Минских соглашениях и подчеркнул, что их приняли не напрасно, ведь благодаря этому "удалось сдержать агрессию России".

"Но сегодня мы находимся перед проблемой, потому что Минские соглашения невыполнимы, так как они приняты не в интересах Украины", - сказал Кравчук.

Он обратил внимание на то, что и США, и Европа видят, кто является агрессором, что это Россия.

"Я верю, что США и Европе удастся вынудить Россию уйти из Донбасса", - сказал он.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации в Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.

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