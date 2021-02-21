Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений. Также он выразил мнение, что США и Европе удастся заставить Россию покинуть Донбасс.

"Если Россия примет сегодня эту гонку вооружений, возьмет ее за основу в борьбе с Европой и мировым сообществом, она этой гонки не выдержит. Это понимает каждый, кто умеет анализировать", — заявил Кравчук в эфире телеканала RTVI.

Он напомнил, что СССР распался именно из-за гонки вооружений.

"Поэтому я верю, что Россия откажется от своих, так называемых, "cил", и не будет петь песню "я многие страны перевидел, шагая с винтовкой в руках", не будет таким "российским туристом с винтовкой в руках". А будет жить цивилизованно, как живут все люди: общаться, участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", — сказал Кравчук.

Также он высказался о Минских соглашениях и подчеркнул, что их приняли не напрасно, ведь благодаря этому "удалось сдержать агрессию России".

"Но сегодня мы находимся перед проблемой, потому что Минские соглашения невыполнимы, так как они приняты не в интересах Украины", - сказал Кравчук.

Он обратил внимание на то, что и США, и Европа видят, кто является агрессором, что это Россия.

"Я верю, что США и Европе удастся вынудить Россию уйти из Донбасса", - сказал он.

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