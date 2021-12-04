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Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WP

4 декабря 2021, 07:27
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На карте США количество российских военнослужащих  составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч.

Донбасс,боец
Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WP / УНИАН

Разведка США узнала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может бросить в бой 175 тысяч военнослужащих.

Как сообщает The Washington Post, в распоряжении издания оказался документ американской разведки. Он включает спутниковые фотографии. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на карте США количество российских военнослужащих составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

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В разведывательном документе также предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщали о стягивании Россией войск к границам Украины. Данные сведения подкреплялись спутниковыми снимками передвижения российских вооруженных подразделений.

В Североатлантическом альянсе зафиксировали чрезмерное скопление войск России у украинских границ. При этом в коллективном блоке безопасности Запада считают, что Москва может пойти на военное вторжение в Украину.

Россия готовит вторжение в Украину, и осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить. Об этом американская разведка предупредила европейских союзников.

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