Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

Вечером, 23 июня, московское управление ФСБ подняли по тревоге, на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.
Как сообщает российская служба BBC, на трассе "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты, а дежурным на блокпостах приказано открывать огонь на поражение, "в случае возникновения угрозы"
"Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали", - пишет издание.
Кроме этого, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков перевили в повышенную готовность, также там введен план "Крепость".
В Сети уже появилось множество фото и видео с техникой.
Смотрите видео, как по Москве разъезжает военная техника:
"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - пишут росСМИ.
Скандал с Пригожиным и Шойгу
23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников . В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.
По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.
В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.
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