Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

Кроме этого, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков перевили в повышенную готовность, также там введен план "Крепость".

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Военная техника в Москве / Коллаж Главред, фото скриншот

Вечером, 23 июня, московское управление ФСБ подняли по тревоге, на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.

Как сообщает российская служба BBC, на трассе "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты, а дежурным на блокпостах приказано открывать огонь на поражение, "в случае возникновения угрозы"

"Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали", - пишет издание.

видео дня

Кроме этого, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков перевили в повышенную готовность, также там введен план "Крепость".

В Сети уже появилось множество фото и видео с техникой.

Смотрите видео, как по Москве разъезжает военная техника:

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - пишут росСМИ.

Скандал с Пригожиным и Шойгу

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников . В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.

По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.

В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.

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