Кулеба пообщался с главой МИД Турции: обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

Главы МИД Украины и Турции обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.
В субботу, 12 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ровел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу - чиновники говорили о ситуации на Азовском и Черном морях.
"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении Twitter Кулебы.
Также главы МИД Украины и Турции обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.
"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - добавил Дмитрий Кулеба.
Телефонный разговор Зеленского и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля после звонка российскому президенту Владимиру Путину позвонил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому. С Зеленским они обсудили:
- ситуацию с безопасностью,
- возможности активизации мирного процесса в рамках нормандского формата,
- переговоры Трехсторонней контактной группы.
Также лидеры обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.
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