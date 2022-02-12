Кулеба пообщался с главой МИД Турции: обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

Дмитрий Кулеба пообщался с главой МИД Турции / УНИАН

В субботу, 12 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ровел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу - чиновники говорили о ситуации на Азовском и Черном морях.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении Twitter Кулебы.

Также главы МИД Украины и Турции обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.

"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - добавил Дмитрий Кулеба.

Телефонный разговор Зеленского и Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля после звонка российскому президенту Владимиру Путину позвонил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому. С Зеленским они обсудили:

ситуацию с безопасностью,

возможности активизации мирного процесса в рамках нормандского формата,

переговоры Трехсторонней контактной группы.

Также лидеры обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.

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