Макрон поговорил с Зеленским после разговора с Путиным: что обсудили

Зеленский и Макрон провели телефонный разговор / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Украинского государства Владимиру Зеленскому вечером в субботу, 12 февраля. Перед этим он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры Украины и Франции говорили о ситуации с безопасностью, возможности активизации мирного процесса в рамках нормандского формата, а также о переговорах Трехсторонней контактной группы. Об этом после разговора сообщил в Twitter Владимир Зеленский.

Также он отметил, что лидеры обменялись мнениями относительно последних международных переговоров.

"Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", – подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Макрона в Киеве

Напомним, 8 февраля в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. На совместном брифинге после встречи Макрон заявил о необходимости вернуться к системам гарантий безопасности в Европе. Он отметил, что этот вопрос он обсудил с президентами Украины и России Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, в частности, что нормандская встреча советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров.

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