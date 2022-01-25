Летел 11 часов при -50 градусах и выжил: безбилетник добрался из Африки в Амстердам в отсеке шасси

Мужчина летел при -50 градусах / mil.ru

В аэропорту Амстердама, Нидерланды, полиция случайно обнаружила безбилетного пассажира. Мужчина был в отсеке шасси. Он преодолел 11-часовой полет из Африки и выжил.

DW пишет, что "зайца" нашли в колесной части после того, как грузовой самолет перевозчика Cargolux приземлился в аэропорту Схипхол, прибыв из Йоханнесбурга. Его возраст и национальность пока неизвестны.

Кроме того, пока нет информации о том, где именно и каким образом безбилетник сел на борт, так как рейс осуществлял посадку в Найроби, Кения.

"Мужчина был найден живым в носовой части самолета и доставлен в больницу в стабильном состоянии", – сообщила представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

Позже голландская телекомпания NOS проинформировала, что на месте происшествия у "зайца" была зафиксирована повышенная температура тела.

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Уникальность полета мужчины в том, что ему удалось выжить в очень суровых условия. В частности, известно, что безбилетные пассажиры очень редко остаются в живых, после таких длительных полетов из-за низкой температуры воздуха и малого количества кислорода на больших высотах.

Напомним, ранее Евгений Комаровский дал советы родителям, как сделать комфортным полет на самолете для малышей.

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