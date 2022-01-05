Как сделать комфортным полет на самолете для малышей - ответ Комаровского

Комаровский дал очередной совет родителям / РИА Новости

Известный доктор Евгений Комаровский дал советы родителям, как сделать комфортным полет на самолете для малышей, сообщает телеканал Украина.

До сих пор бытует мнение, что маленьких детей нежелательно брать с собой, если вы собираетесь путешествовать на самолете. Иначе это помешает здоровью ребенка.

"Вы можете летать с малышами всех возрастов, но есть одно небольшое исключение. Обычно не рекомендуют брать с собой новорожденных детей", - сказал Комаровский.

По его словам, это связано со "слуховой трубой", которая находится между ухом и носом. Через нее осуществляется вентиляция в полости уха.

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Комаровский отметил, что у маленьких детей, особенно у новорожденных и недоношенных, эта труба очень тонкая. Во время полета давление изменяется и у такого ребенка может случиться спазм слуховой трубы. Это вызывает не только очень неприятные ощущения, но и в дальнейшем грозит определенными осложнениями.

"Поэтому первые две недели после рождения малыша (или если он недоношен) лучше воздержаться от полета", - советует врач.

Комаровский также предупредил, что во время полета пассажиры подвержены двум вариантам опасности.

Первая опасность: в салоне самолета очень сухой воздух, который может стать приичной пересыхания ваших слизистых. Если вы летите вместе с ребенком и вас ждет долгий полет, то лучше взять с собой солевые капли и капать в носик ребенка. Это поможет не допустить пересыхания слизистой.

в салоне самолета очень сухой воздух, который может стать приичной пересыхания ваших слизистых. Если вы летите вместе с ребенком и вас ждет долгий полет, то лучше взять с собой солевые капли и капать в носик ребенка. Это поможет не допустить пересыхания слизистой. Вторая опасность: при посадке самолета возникает спазм слуховой трубы. Это может приводить к боли в ухе и заложенности ушей. Поэтому, когда объявляют, что самолет идет на посадку, ребенку лучше сразу дать еду или напиток. Глотательные движения упрощают спазм.

В некоторых ситуациях при посадке самолета врачи рекомендуют использовать капли, которые суживают сосуды. При этом их необходимо капать в нос. Но выбрать этот препарат нужно с врачом перед полетом.

Ранее Главред писал о том, что Евгений Комаровский ответил на волнующих многих вопрос относительно COVID-вакцинации. Комаровский рассказал, можно ли беременеть после того, как сделали прививку от коронавируса.

По словам педиатра, подобные вопросы вызывают у него шок.

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