УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину

23 ноября 2020, 19:24

Музыкант утверждает, что в Киеве чувствует себя в безопасности.

Музыкант уехал из Беларуси в Украину / Фото: Facebook/Дмитрий Сосновский

Фронтмен беларуской группы Стары Ольса Дмитрий Сосновский уехал из Беларуси в Украину, поскольку, по мнению исполнителя, здесь чувствует себя гораздо безопаснее, чем в его родной стране.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще много добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!", — написал Сосновский на своей странице в Facebook.

Отметим, Сосновского задержали в городе Клецк Минской области, где он участвовал в памятных мероприятиях, посвященных погибшему после избиения силовиками Роману Бондаренко. Впоследствии музыканту назначили штраф в размере 810 рублей.

Затем Сосновский вернулся домой в Минск, где он находился в розыске. Неизвестные приходили к нему домой и пытались выломать двери квартиры музыканта. Сосновский подтвердил журналистам, что его отъезд в Украину связан с преследованиями на родине.

  • В воскресенье в Минске и других белорусских городах проходят акции протеста.

  • Люди вышли на акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками. Протестующих разгоняют и массово задерживают.

Сейчас вы просматриваете новость «Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в МинскеВзрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске У Путина сделали заявление о главной цели России по ДонбассуУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Алиев раскрыл планы по новой территории в КарабахеАлиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном КарабахеВ Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войскВ РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск
Следующий материал

Последние новости

19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
Реклама
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:01
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:31
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
18:29
"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер Видео
18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания Видео
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
Реклама
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
17:58
Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества
17:32
На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"
17:32
В Сети возник скандал из-за дебюта Дорофеевой на Майдане Видео
17:28
Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной Видео
17:27
Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос
17:27
ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы Видео
17:23
Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Видео
17:21
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы Видео
16:59
"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
16:58
Бананы: 5 научно-доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время Видео
16:13
Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии Видео
15:56
В России нарисовали портрет преемника Путина Видео
15:54
Пытаются захватить власть во Львове: Садовой обвинил партию Порошенко Видео
15:51
Защита от коронавируса: Комаровский назвал единственное средство Видео
15:44
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
15:28
У скольких людей есть естественный иммунитет к коронавирусу - ответ врачей
15:14
Порошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политолог Видео
Реклама
15:12
БРСМ-Нафта и Шахтер стали стратегическими партнерами новости компании
15:05
Сериал Silent Hill на Netflix - для съемок ведут переговоры со знаменитой актрисой
14:58
В Кабмине рассказали, когда украинцам ждать первую партию вакцин от COVID-19 Видео
14:45
Киберпанк 2077 обещает стать одной из самых длинных игр в истории
14:43
"Занимаюсь сексом и не залетаю": Лолита разоткровенничалась об интиме Видео
14:39
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
14:35
Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе Видео
14:15
Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие Видео
14:13
Тренировка: новое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь Видео
13:44
Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять