Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину

Музыкант уехал из Беларуси в Украину / Фото: Facebook/Дмитрий Сосновский

Фронтмен беларуской группы Стары Ольса Дмитрий Сосновский уехал из Беларуси в Украину, поскольку, по мнению исполнителя, здесь чувствует себя гораздо безопаснее, чем в его родной стране.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще много добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!", — написал Сосновский на своей странице в Facebook.

Отметим, Сосновского задержали в городе Клецк Минской области, где он участвовал в памятных мероприятиях, посвященных погибшему после избиения силовиками Роману Бондаренко. Впоследствии музыканту назначили штраф в размере 810 рублей.

Затем Сосновский вернулся домой в Минск, где он находился в розыске. Неизвестные приходили к нему домой и пытались выломать двери квартиры музыканта. Сосновский подтвердил журналистам, что его отъезд в Украину связан с преследованиями на родине.