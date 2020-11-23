Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину

Музыкант утверждает, что в Киеве чувствует себя в безопасности.
Фронтмен беларуской группы Стары Ольса Дмитрий Сосновский уехал из Беларуси в Украину, поскольку, по мнению исполнителя, здесь чувствует себя гораздо безопаснее, чем в его родной стране.
"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще много добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!", — написал Сосновский на своей странице в Facebook.
Отметим, Сосновского задержали в городе Клецк Минской области, где он участвовал в памятных мероприятиях, посвященных погибшему после избиения силовиками Роману Бондаренко. Впоследствии музыканту назначили штраф в размере 810 рублей.
Затем Сосновский вернулся домой в Минск, где он находился в розыске. Неизвестные приходили к нему домой и пытались выломать двери квартиры музыканта. Сосновский подтвердил журналистам, что его отъезд в Украину связан с преследованиями на родине.
В воскресенье в Минске и других белорусских городах проходят акции протеста.
Люди вышли на акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками. Протестующих разгоняют и массово задерживают.