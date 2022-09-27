"Ликвидируют лично": дипломат назвал 2 способа остановить ядерный шантаж Путина

Дипломат назвал 2 способа остановить ядерный шантаж Путина/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин своим ядерным шантажом и мобилизацией в РФ хочет добиться, чтобы Украина согласилась на переговоры со страной-агресором. Однако такой ядерный шантаж можно остановить, и для этого достаточно воспользоваться одним из двух способов.

Нужно либо донести Путину, какими могут быть последствия для РФ и него самого в случае ядерного удара по Украине, или предоставить нашей стране ядерное оружие. Об этом заявил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире Апостроф TV.

Он отмечает, что Запад пригрозил россиянам применить против них конвенционное оружие в случае нанесения Россией ядерного удара по Украине. Однако применение конвенционного оружия (то есть обычного вооружения, без применения оружия массового поражения – химического, биологического или ядерного – ред.) не напугает Путина.

"Для Путина это открывает дверь. Пожалуйста, используйте. Ответ будет, но конвенционным оружием. У него такая территория, что он не заметит, где применят то конвенционное оружие, даже если Альянс применит, или США или Великобритания", – объясняет дипломат.

Путина нужно пугать не таким оружием, а тем, что в случае этих действий против Украины ядерное оружие будет применено в ответ против его страны, или же его самого ликвидируют.

"[Нужно], чтобы ему передали, что он будет ликвидирован лично, если потянется к красной кнопке. Это достаточный момент", – подчеркнул Осипенко.

Другой вариант – передать Украине несколько ядерных бомб и сказать об этом Путину. Предупредить его, что Украина в случае ядерного удара по ее территории сможет нанести такой же ответный ядерный удар по территории России, говорит дипломат.

Ядерный шантаж Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад", и цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

Позже президент Польши Анджей Дуда также ответил на шантаж Путина. Он подчеркнул, что США также имеют кнопки, которые запускают ядерные ракеты. Дуда отметил, что если Россия решится на ядерный удар по Украине, она получит ответ. И речь идет не только об уголовных трибуналах, а об исключении Путина, его окружения и российского государства из мировой политики.

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