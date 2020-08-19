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Литва внесла Лукашенко в "черный список"

19 августа 2020, 22:54

Всего в списке находятся 32 человека.

лукашенко
Литва внесла Лукашенко в черный список / tut.by

МИД Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Всего в списке находятся 32 человека, связанных с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

Об этом в эфире национального радио заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, список был передан в Министерство внутренних дел для утверждения.

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"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - сказал Линкявичюс.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, однако значительная часть белорусского народа выразила несогласие с этим результатам.

Сам Лукашенко утверждает, что для урегулирования ситуации в Беларуси могут быть задействованы российские войска.

ЦИК выборы в Беларуси новости Беларуси Александр Лукашенко
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