Литва внесла Лукашенко в черный список / tut.by

МИД Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Всего в списке находятся 32 человека, связанных с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

Об этом в эфире национального радио заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, список был передан в Министерство внутренних дел для утверждения.

Читайте такжеЛукашенко готовит Беларуси судьбу КНДР

"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - сказал Линкявичюс.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, однако значительная часть белорусского народа выразила несогласие с этим результатам.

Сам Лукашенко утверждает, что для урегулирования ситуации в Беларуси могут быть задействованы российские войска.