Лукашенко избежал санкций: в ЕС приняли решение по режиму Беларуси

ЕС будет продолжать диалог с Беларусью / Reuters

Европейский Союз официально ввел ограничительный меры против 40 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, посвященной саммиту ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии) на 40 имен", - сказал Мишель, отметив, что лично против Лукашенко санкции не введены. Брюссель будет продолжать диалог с Минском.

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