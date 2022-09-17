Лукашенко примерещились подразделения в Украине, которые "хотят свергнуть власть в Беларуси"

Александр Лукашенко сделал скандальное заявление об Украине / УНИАН, МОУ

Непризнанный президент Беларуси Александр отличился очередными бреднями - на сей раз он заявил о том, что в Украине якобы "формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси", пишет издание Белта.

Он заявил, что белорусы в союзе с другими советскими народами "не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма".

А теперь, по его словам, на этих территориях якобы "планируют свержение беларусской власти".

"... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. По словам главы РБ, Минск, дескать, верит в "демилитаризацию" украинского государства и боится якобы размещения Североатлантическим альянсом ядерного оружия в Украине.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил Лукашенко, который сказал о якобы конфликте между Зеленским и военными. Подоляк подчеркнул, что Лукашенко лжет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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