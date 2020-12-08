Лукашенко разразился гневом из-за отстранения от Олимпийских игр

Лукашенко 25 лет не принимал участия в мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета.
Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал Международный олимпийский комитет "бандой" и не исключил, что государство обратится в судебные инстанции.
Об этом он заявил во время визита в Столбцовскую центральную районную больницу, комментируя решение о его временном отстранении от участия в мероприятиях в рамках Олимпийских игр по причине "недостаточной защиты НОК Беларуси спортсменов от политической дискриминации", сообщает Белта.
По его словам, "Бах и его банда" должны объяснить, в чем конкретно виноват Лукашенко и почему в отношении главы РБ было принято соответствующее решение.
"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях", - сказал белорусский президент.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление
Глава республики добавил, что он уже четверть века не принимает участия в мероприятиях в рамках МОК и не намерен посещать их и в дальнейшем.
"Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете?" – подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, 7 декабря белорусскому президенту и его сыну Виктору Лукашенко запретили принимать участие во всех мероприятиях под эгидой МОК. Также были введены санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси.
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