Макрон прошелся по санкционной политике против России

Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления, пишет Ouest France.
"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил он.
Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ. Он заявил, что доклад должен быть подготовлен уже в июне.
"Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", - заявил он.
Санкции против России:
- Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины и "воры в законе".
- 14 мая СНБО продлила срок действия санкции против определенного количества граждан и компаний Российской Федерации.
- СНБО решил применить санкции против 557 так называемых "воров в законе", из них 542 - это граждане иностранных государств и 15 - граждане Украины.
- Еще СНБО решил применить санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".
Автор: Екатерина Трохимчук