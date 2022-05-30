Макрон резко отреагировал на убийство оккупантами французского журналиста в Украине

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

В Луганской области российские захватчики обстреляли бронированный эвакуационный транспорт. В результате погиб французский журналист Фредерик Леклерк, работавший на телеканале BFMTV.

Президент Франции Эмануэль Макрон отреагировал на гибель журналиста. Макрон написал, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".

"Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – сказал Макрон.

Макрон рассказал, что французский журналист был на борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, которые были вынуждены убегать, спасаясь от российских бомб, он был смертельно застрелен.

Что известно о погибшем журналисте

Фредерик Леклерк Имхофф – французский журналист, оператор и фотограф. Он работал на телеканале BFMTV. Медийник писал материалы не только в Луганской области, но и в других регионах Украины.

В Николаевской области журналист совместно со своими коллегами делал сюжет о заблокированном зерне в украинских портах.

Известно, что бронированный транспорт приехал, чтобы эвакуировать 10 мирных жителей Луганской области. Однако российские оккупанты решили открыть огонь по машине.

Французский журналист, аккредитованный для работы над своим материалом, получил смертельное ранение в шею.

Полицейского, также находившегося в машине, спасла каска.

Из-за обстрела автомобиля глава областной военной администрации официально объявил об остановке эвакуации.

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