На Луганщине рашисты убили французского журналиста, который ехал снимать материал об эвакуации

В Луганской области в результате обстрела погиб французский журналист / Сергей Гайдай

В Луганской области российские оккупанты сорвали эвакуацию и расстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. В результате обстрела погиб французский журналист. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Из области планировалось эвакуировать 10 человек. Теперь эвакуация официально остановлена.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - написал Сергей Гайдай.

Погибшим журналистом оказался корреспондент телеканала BFMTV Фредерик Леклерк.

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Напомним, российские оккупанты расстреливают все автомобили, пытающихся покинуть Северодонецк. Рашисты не покидают попыток полностью захватить город. Оккупанты безжалостно открывают огонь по гражданским автомобилям и даже тем, которые обозначены красными крестами.

Как сообщал Главред, утром 30 мая глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что россияне вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убиты двое горожан, еще пять человек ранены.

Специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города под контроль не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они ежедневно теряют там свой личный состав и технику.

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