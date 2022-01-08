Масштабное ДТП в Египте: в Шарм-Эль-Шейхе погибли 16 человек

На место трагедии прибыло 13 машин "скорой".
Трагедия в курортном Шарм-Эль-Шейхе в Египте. В результате массового ДТП погибли как минимум 16 человек.
Как пишет Reuters, авария случилась в южном регионе Синайского полуострова в результате столкновения автобуса и микроавтобуса.
18 получили травмы различной степени тяжести. Оказывать помощь потерпевшим прибыли 13 машин "скорой" помощи. Людей госпитализировали в больницы Тор-Синай и Шарм-Эль-Шейха.
"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга, отмечая, что всем раненым предоставлено лечение и необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Некоторые СМИ пишут, что туристы в аварии не пострадали. В транспортных средствах якобы находились только местные граждане.
Напомним, На Харьковщине легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В результате ДТП погиб 6-месячный младенец.
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