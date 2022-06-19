Медведев – клоун, извините, что говорю об этом вслух – глава Мюнхенской конференции Хойсген

На Западе жестко разнесли заявления Медведева / УНИАН

Новый председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген прямо назвал второго президента России (2008-2012), заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, "клоуном". Дипломат извинился за то, что ему пришлось сказать это публично и напрямую.

Как сообщает Bild, Хойсген озвучил свою позицию относительно угроз Медведева в адрес Украины и Запада на международном симпозиуме.

Читайте также"Ценители лягушек, ливера и макарон": Медведев бьется в истерике от приезда лидеров ЕС в Киев"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух", – подчеркнул Кристоф Хойсген.

Скандальные заявления Медведева

Бывший глава РФ Дмитрий Медведев после того, как Россия напала на Украину, начал писать в своем Telegram-канале оскорбительные заявления в адрес украинского государства и Запада.

К примеру, 15 июня Медведев заявил, что Украина, дескать, через два года может прекратить свое существование.

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко написал он.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Чиновник задался вопросом о том, а где будет сам Медведев через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - сказал Подоляк.

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19 июня Медведев в своем Telegram разразился новым заявлением. На этот раз он сказал, что Украину, мол, примут в ЕС "в середине века". Причем к этому моменту, дескать, Евросоюз может и вовсе "исчезнуть".

"А дальше - как с построением коммунизма. Ведь дата не названа. Зато приведено много непроверенных абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их десятилетиями. Причем, новые поколения руководителей ЕС. Итак, реальный срок - середина века. Не раньше. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС на это время исчезнет", - разразился "мнением" Дмитрий Медведев.

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