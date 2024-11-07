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Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Мария Николишин
7 ноября 2024, 08:22
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Украина смогла быстро наладить производство своего дальнобойного оружия.
Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ
Удар по флотилии РФ / коллаж: Главред, фото: pexels, flot.com

Главное:

  • После удара по Каспийской флотилии повреждены три корабля РФ
  • Это один из самых дальних ударов украинских беспилотников
  • Украина может производить дальнобойное оружие и без помощи США

6 ноября, украинский самолет A-22s компании "Аэропракт", управляемый украинской разведкой, нанес удар по Каспийской флотилии РФ в 700 милях от линии фронта. Согласно заявлениям украинских чиновников, взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - крупнейшие корабли флота, а также меньший корвет "Буян". Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Отмечается, что поврежденные корабли могут составлять почти треть сил Каспийской флотилии.

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"Это один из самых дальних ударов украинских беспилотников А-22. В мае один из беспилотников нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Салавате в России, более чем в 800 милях от линии фронта", - подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что, учитывая то, что крупнейшие союзники Украины - США, Великобритания и Франция - постоянно отказывают Украине в разрешении использовать их крылатые и баллистические ракеты против целей на территории России, украинцам пришлось импровизировать - использовать беспилотники местного производства и ракеты класса "земля-воздух", приспособленные для нанесения наземных ударов.

"Сейчас существует большая неопределенность относительно влияния Трампа на войну в Украине. Но если Трамп поступит так, как угрожают республиканцы, и отрежет Украину от американской помощи, у Украины все равно останутся способы вести свою войну за выживание", - сообщает Самуэль Рамани, профессор международных отношений в Оксфордском университете.

В издании также подчеркнули, что Украина смогла быстро наладить производство своего дальнобойного оружия.

"На момент начала широкомасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года украинцы не имели ни одного вида, но теперь имеют их несколько, в том числе и гибридную крылатую ракету "Паляница" с дальностью полета до 400 миль, которая может массово производиться с нуля в Украине", - говорится в сообщении.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Удары ВСУ по флоту РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ходе успешной операции ГУР МО Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения.

Известно, что успешные удары украинских войск по железной дороге и порту во временно оккупированном Бердянске сделали невозможным их использование для военной логистики россиян.

Кроме того, самой сложной операцией спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море стало уничтожение российского судна "Сергей Котов", которое дважды потерпело поражение у пролива Босфор до окончательного уничтожения в марте этого года.

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