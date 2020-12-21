Миру грозит глобальная катастрофа: названы сроки

Ученые заявили о новой катастрофе для всего мира / Reuters

Миру грозит новая проблема. Как сообщили учены из Имперского колледжа Лондона​, планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.

По данным ученых, повышение температуры приведет к тому, что ледяные щиты Земли потеряют триллионы тонн от своей массы.

"В настоящее время сотни миллионов людей живут в регионах, подверженных прибрежным наводнениям, и вероятность более разрушительных наводнений возрастет с резким повышением уровня моря", – говорится в исследовании, пишет One Earth. ​

Читайте такжеКлиматолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы

Ученые пояснили, что в конце последнего ледникового периода 10 тысяч лет назад ледяные щиты таяли намного быстрее, чем сейчас, а уровень моря поднимался на метр каждое столетие.

Исследователи подчеркнули, что опасаются того, что в ближайшие десятилетия ледяные щиты начнут исчезать быстрее.

Климат - о чем ранее сообщал Главред: