Миру грозит глобальная катастрофа: названы сроки

Планете грозит глобальное наводнение.
Миру грозит новая проблема. Как сообщили учены из Имперского колледжа Лондона, планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.
По данным ученых, повышение температуры приведет к тому, что ледяные щиты Земли потеряют триллионы тонн от своей массы.
"В настоящее время сотни миллионов людей живут в регионах, подверженных прибрежным наводнениям, и вероятность более разрушительных наводнений возрастет с резким повышением уровня моря", – говорится в исследовании, пишет One Earth.
Читайте такжеКлиматолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы
Ученые пояснили, что в конце последнего ледникового периода 10 тысяч лет назад ледяные щиты таяли намного быстрее, чем сейчас, а уровень моря поднимался на метр каждое столетие.
Исследователи подчеркнули, что опасаются того, что в ближайшие десятилетия ледяные щиты начнут исчезать быстрее.
Климат - о чем ранее сообщал Главред:
- Ученый предупредил о резком изменении климата. Как заявил ученый, после грунтовой, гидрологической и климатической засухи наступил период высокой водности, когда на небольшую территорию выпадает огромное количество осадков.
- В ООН заявили, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата".
- В Украине крайне сильно поменяется климат по причине глобального потепления и, соответственно, о морозных и снежных зимах украинцам придется позабыть.