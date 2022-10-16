"Можно завершить через неделю": Лукашенко выдал новый перл о войне в Украине

Лукашенко, Россия / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Войну России против Украины можно закончить в течение недели, но "США и Великобритания не позволяют Зеленскому договариваться с Россией". Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телекомпании NBC.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что зверства оккупационной армии в Украине якобы могут быть частью "информационной атаки".

"В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война, в ходе этой войны всякое возможное, в частности то, что вы сказали. Поэтому нужно не разговаривать о том, как плохо. Мы знаем, что плохо. Война – это всегда плохо. А надо остановить войну и искать выходы из сложившейся ситуации", — заявил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что войну России против Украины якобы можно завершить "через неделю", но Зеленскому якобы запретили договариваться с РФ.

"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра нужно сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", – отметил Лукашенко.

Ранее самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко вслед за кремлевскими деятелями просит, мол, "переговоров" по завершению войны России против Украины. Президента Владимира Зеленского он назвал "несамостоятельным" и не указал, с кем вообще должен происходить такой "диалог".

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора России Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После незаконных действий он предложил Киеву "переговоры". Об аннексированных территориях Путин якобы уже говорить не собирался и "предложил" Украине "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, но после смены высшего политического руководства в Кремле.

По его словам, Киев уже говорил с Путиным, а после аннексии политического диалога больше не будет. Украина ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский поставил точку в политическом диалоге с Кремлем.

Гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому конкретно с Путиным в Киеве разговаривать никто не будет. Указ вступил в силу.

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