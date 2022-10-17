"Мужика угнали": в РФ мобилизовали "чмобика", на котором держалась деревня Могильное

Евгений Курчатов с семьей / 161.ru

На Южном Урале мобилизовали на войну с Украиной 40-летнего фермера, отца троих детей, который работал комбайнером и вел большое подсобное хозяйство.

"Вообще-то забрали лишь одного жителя, Евгения Курчатова, но для селения из 36 дворов с населением пенсионного возраста это не просто потеря: местные говорят, на Жене было завязано так много, что теперь само выживание Могильного под вопросом", - пишет 161.ru.

Отмечается, что главу семьи отправили в учебный центр переучиваться на танкиста. При этом он, не имея офицерского звания, формально не подходит под первую очередь призыва. Кроме того, у него трое детей, а власти на местном и федеральном уровне заявили, что таких многодетных отцов мобилизовать не будут.

"Говорили, что будут брать с боевым опытом, что солдат до 35 лет не мобилизуют, а что по факту? И зачем тогда статус многодетного отца, если к нему на третий день пришли?" — причитает жена новоиспеченного "чмобика".

Она говорит, что ее муж по военной специальности — механик-водитель танка. Поэтому, видимо, военкомат закрыл глаза и на его возраст, и на прочие обстоятельства.

"В Чебаркуле они на танковых тренажерах, вроде, ездят, стрелять учатся, — говорит Татьяна. — С одной стороны, хорошо хоть не в Елань, там вообще бардак творится, с другой — ну что толку, если мужика угнали?".

Кроме того, жена южноуральского "чмобика" собрала полный комплект документов и подала от лица мужа исковое заявление в суд: ответчиками выступают призывная комиссия военкомата и военкомат. В заявлении семья просит признать незаконной повестку и отменить решение комиссии по мобилизации.

Добавим, что семья Курчатовых не ставит под сомнение необходимость мобилизации в РФ как таковой. Они лишь преследуют свои узкокорыстные интересы. О преступности войны РФ с Украиной, с массовыми убийствами мирных жителей, куда загоняют "чмобиков", Курчатовы даже не заикаются.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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