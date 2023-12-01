На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливом

Стали известны подробности взрывов на железной дороге в Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.
30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом), сообщает Telegram-канал Baza.
По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. "Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель", - отмечается в сообщении.
Результаты взрывов на железной дороге в Бурятии:
- 16-я цистерна с головы состава поезда выгорела;
- у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружили пробоину;
- после взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна;
- взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило.
Позже в этом же районе был взорван еще один состав:
- 4 цистерны из состава выгорели;
- еще две были повреждены огнем;
- топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.
Следователи РФ заявили, что диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Смотрите видео - на БАМе прогремели мощные взрывы:
Ранее сообщалось о том, что СБУ подорвала стратегическую железную дорогу в России. ФСБ России и железнодорожники безуспешно пытаются ликвидировать последствия успешной операции Украины в Северомуйском туннеле, пишут журналисты.
Напомним, ранее в ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде, который произошел в ночь на 16 ноября. По словам спикера военной разведки Украины Андрея Юсова, оккупанты остались без арсенала оружия, который там хранился.
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