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На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливом

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 10:48
В РФ заявили, что диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии.
БАМ
На БАМе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Стали известны подробности взрывов на железной дороге в Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом), сообщает Telegram-канал Baza.

По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. "Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель", - отмечается в сообщении.

видео дня

Результаты взрывов на железной дороге в Бурятии:

  • 16-я цистерна с головы состава поезда выгорела;
  • у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружили пробоину;
  • после взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна;
  • взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило.

Позже в этом же районе был взорван еще один состав:

  • 4 цистерны из состава выгорели;
  • еще две были повреждены огнем;
  • топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Следователи РФ заявили, что диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Смотрите видео - на БАМе прогремели мощные взрывы:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что СБУ подорвала стратегическую железную дорогу в России. ФСБ России и железнодорожники безуспешно пытаются ликвидировать последствия успешной операции Украины в Северомуйском туннеле, пишут журналисты.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде, который произошел в ночь на 16 ноября. По словам спикера военной разведки Украины Андрея Юсова, оккупанты остались без арсенала оружия, который там хранился.

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новости России цистерна железная дорога Бурятия взрыв
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