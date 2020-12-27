На Британию обрушился разрушительный шторм

На Британию обрушился шторм

Сегодня на Великобританию обрушился мощный шторм Белла - последствиями стихии стали поваленные деревья и обесточенные дома.

Как сообщает BBC, шторм изначально обрушился на юг острова, принеся ливни и сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 170 километров в час. Из-за стихии на юге Англии происходили задержки поездов, были затоплены железные дороги.

Сейчас шторм Белла идет на север и ожидается, что его последствия ощутят на большей части Великобритании. Метеорологическая служба выпустила желтый уровень предупреждения, связанный со снегом и льдом. Возможны разрушения во всех частях острова.

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Отмечается, что на Уэльсе в результате шторма была обесточена 21 тысяча домов, часть из которых успели подключить обратно к электросети в воскресенье утром. Также около 40 домов пострадали от наводнений в городе Бедфорд в Англии.

Очевидцы публиковали в интернете фото с поваленными деревьями от сильного ветра и подтопленных домов и придомовых участков.