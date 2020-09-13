На фоне протестов в Минске закрыли метро и ограничили мобильный интернет

Белорусский оператор связи А1 снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.
В воскресенье, 13 сентября, в Минске проходит Марш героев. Но власти всячески препятствуют белорусам выявлять свою гражданскую позицию. В частности, закрыли семь станций метро.
Об этом говорится в сообщении метрополитена, которое приводит БЕЛТА.
В частности, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская".
Отмечается, что поезда не останавливаются на этих станциях.
В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.
Кроме того, белорусский оператор связи А1 сообщил, что по распоряжению органов власти 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.
Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов, 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", — заявил оператор.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- 13 сентября оппозиция в Минске планирует провести новую политическую акцию Марш героев. С самого утра силовики уже стянули в центр города автозаки и военную технику.
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.
- 15 августа в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов выборов президента в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.