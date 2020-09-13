На фоне протестов в Минске закрыли метро и ограничили мобильный интернет

В Минске закрыли семь станций метро / Reuters

В воскресенье, 13 сентября, в Минске проходит Марш героев. Но власти всячески препятствуют белорусам выявлять свою гражданскую позицию. В частности, закрыли семь станций метро.

Об этом говорится в сообщении метрополитена, которое приводит БЕЛТА.

В частности, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская".

Отмечается, что поезда не останавливаются на этих станциях.

В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Кроме того, белорусский оператор связи А1 сообщил, что по распоряжению органов власти 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов, 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", — заявил оператор.

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