На Земле обнаружен самый северный остров

Самый северный остров найден в Гренландии / theguardian.com

Ученые неожиданно для себя открыли новый остров. Очаг суши был случайно найден у побережья Гренландии во время экспедиции. Исследователи утверждают, что этот участок является самой северной точкой суши в мире, пишет The Guardian.

"Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собирать образцы", - рассказал руководитель исследовательского центра арктической станции в Гренландии Мортен Раш.

Отмечается, что остров находится в 780 метрах к северо-западу Гренландии. Он очень маленький. Его площадь всего 30 метров. Состоит остров из морского ила и морены.

"Он соответствует критериям острова. В настоящее время это самая северная земля в мире", - заключили ученые.

Также известно, что подобные острова отличаются уникальностью - они часто появляются и также часто бесследно исчезают.

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Напомним, недавно в Гренландии прошел дождь. Это явление стало первым за последние 70 лет. На ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды. Это в семь раз больше годовой нормы потерянного льда.

Температура поднялась выше нуля и спровоцировала осадки в виде дождя, который стал первым со времен постоянных наблюдений, начатых в 1950 году.