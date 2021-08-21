Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь

Минувшими выходными температура на леднике Гренландии достигла своего максимума.
Природа не устает удивлять аномалиями. Прошлыми выходными свидетелями этого стали жители Гренландии, где впервые за 70 лет прошел дождь. На ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды. Это в семь раз больше годовой нормы потерянного льда.
Как пишет CNN, температура поднялась выше нуля и спровоцировала осадки в виде дождя, который стал первым со времен постоянных наблюдений, начатых в 1950 году.
В минувшую субботу и воскресенье температура на леднике Гренландии достигла своего максимума. Причем, данное явление стало третьим за последнее десятилетие.
"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно", - предостерегают эксперты.
Аномальные осадки выпали над Американской научной станцией Summit. А она, к слову, расположена в самой высокой, а значит, самой холодной точке ледяного щита Гренландии.
Как подытожили ученые, рост погодных явлений - таяние, сильные ветра и дожди - сверхнормальные явления.
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Напомним, ранее эксперты заявили, что Земля нагревается в разы быстрее, чем считалось до этого. И если так будет продолжаться, что уже к 2040 году планета нагреется на 1,5 градуса. В таком случае планета изменится до неузнаваемости: вероятны обвалы ледников и более масштабные пожары.