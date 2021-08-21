Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь

Гренландия увидела дождь / Фото pixabay.com

Природа не устает удивлять аномалиями. Прошлыми выходными свидетелями этого стали жители Гренландии, где впервые за 70 лет прошел дождь. На ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды. Это в семь раз больше годовой нормы потерянного льда.

Как пишет CNN, температура поднялась выше нуля и спровоцировала осадки в виде дождя, который стал первым со времен постоянных наблюдений, начатых в 1950 году.

В минувшую субботу и воскресенье температура на леднике Гренландии достигла своего максимума. Причем, данное явление стало третьим за последнее десятилетие.

"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно", - предостерегают эксперты.

Аномальные осадки выпали над Американской научной станцией Summit. А она, к слову, расположена в самой высокой, а значит, самой холодной точке ледяного щита Гренландии.

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Как подытожили ученые, рост погодных явлений - таяние, сильные ветра и дожди - сверхнормальные явления.

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Напомним, ранее эксперты заявили, что Земля нагревается в разы быстрее, чем считалось до этого. И если так будет продолжаться, что уже к 2040 году планета нагреется на 1,5 градуса. В таком случае планета изменится до неузнаваемости: вероятны обвалы ледников и более масштабные пожары.