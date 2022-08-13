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"Наш президент правильно все делает": россиянка боготворит Путина, который отправил ее сына на смерть

13 августа 2022, 12:57

Женщина потеряла сына, но считает такую "жертву" оправданной.

Владимир Путин
Владимир Путин / скрншот

Мать погибшего в Украине оккупанта Александра Воронина, высказала свое мнение о так называемой "спецоперации".

Несмотря на потерю сына, она боготворит российского диктатора.

"Наш президент Владимир Путин правильно все делает, я его полностью поддерживаю. Пусть не останавливается, надо освободить от этой нацистской нечисти Донбасс и всю Украину, чтобы наши ребята не зря воевали и отдавали свои жизни. Я горжусь нашими военнослужащими и своим сыном, они достойны уважения", - заявила женщина.

Более того, зомбированная россиянка считает, что "во всем виноват Запад".

"Они защищают мирное население Донецкой и Луганской народных республик, которые уже начинают восстанавливаться с помощью России. Запад никогда не сломает Россию. Нашу армию и нашу страну победить нельзя, поэтому, точно знаю, враг будет разбит и победа будет за нами", - заявила мать погибшего оккупанта.

'Наш президент правильно все делает': россиянка боготворит Путина, который отправил ее сына на смерть
Россиянка боготворит Путина, который отправил ее сына на смерть

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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