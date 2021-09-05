Наступает новая пандемия: в Индии зафиксировали вспышку опасной инфекции, есть жертвы

В Индии вспышка новой инфекции / Reuters

В Индии зафиксирована новая опасная инфекции. В штате Керала из-за вспышки опасного вируса Нипах (Nipah или NiV) умер 12-летний мальчик.

Как сообщает NDTV, подростка госпитализировали 2 сентября и выяснили, что он заразился вирусом Нипах.

По состоянию на сегодняшний день семнадцать человек, с которыми он контактировал, находятся на самоизоляции. У двоих из них обнаружили подобные симптомы.

Отмечается, что данный вирус ранее был зафиксирован в этом штате в 2019 году.

При этом, в январе текущего года Всемирная организация здравоохранения заявила, что вероятность возникновения пандемии вируса Нипах достаточно высокая.

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В 2018 году в Индии в результате вспышки вируса Нипах скончались 10 человек. Известно, что вирус смертельный в 70% случаев. Против него пока не существует вакцины. Более того, он может передаваться от животных к людям, а разносчиками считаются большие летучие мыши.

Симптомы Нипах

Жар,

Головная боль,

Сонливость,

Проблемы с дыхательными путями,

Дезориентация.

Уже через сутки-двое больной впадает в кому.

Напомним, эксперты обнаружили, что на самом деле было в вакцине Moderna, которой получали прививки японцы. Оказалось, что это - нержавеющая сталь. Ранее из-за неизвестных частиц в стране приостановили использование трех партий этой вакцины.