Наступает новая пандемия: в Индии зафиксировали вспышку опасной инфекции, есть жертвы

Страну постигла новая инфекция. От нее уже умер подросток.
В Индии зафиксирована новая опасная инфекции. В штате Керала из-за вспышки опасного вируса Нипах (Nipah или NiV) умер 12-летний мальчик.
Как сообщает NDTV, подростка госпитализировали 2 сентября и выяснили, что он заразился вирусом Нипах.
По состоянию на сегодняшний день семнадцать человек, с которыми он контактировал, находятся на самоизоляции. У двоих из них обнаружили подобные симптомы.
Отмечается, что данный вирус ранее был зафиксирован в этом штате в 2019 году.
При этом, в январе текущего года Всемирная организация здравоохранения заявила, что вероятность возникновения пандемии вируса Нипах достаточно высокая.
В 2018 году в Индии в результате вспышки вируса Нипах скончались 10 человек. Известно, что вирус смертельный в 70% случаев. Против него пока не существует вакцины. Более того, он может передаваться от животных к людям, а разносчиками считаются большие летучие мыши.
Симптомы Нипах
- Жар,
- Головная боль,
- Сонливость,
- Проблемы с дыхательными путями,
- Дезориентация.
Уже через сутки-двое больной впадает в кому.
Напомним, эксперты обнаружили, что на самом деле было в вакцине Moderna, которой получали прививки японцы. Оказалось, что это - нержавеющая сталь. Ранее из-за неизвестных частиц в стране приостановили использование трех партий этой вакцины.