Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили одинаково – Bellingcat и Der Spiegel

СМИ рассказали, чем отравили Навального / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев.

Об этом 26 августа сообщается в расследовании Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

По информации издания, лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите" связались с коллегами в Болгарии, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии.

По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок", разработанный в российских лабораториях.

По данным болгарских правоохранителей, на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд ("Новичок" или близкое по составу вещество). Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

Классическим антидотом является введение атропина, именно так сейчас лечат Навального, отмечает издание.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто стоит за отравлением НавальногоНапомним, в немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это такое и чем оно опасно, объяснил заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали.

"Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть еще препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы", – рассказал Дадали в комментарии RT.