Названа причина смерти активиста Тесака

Марцинкевичу угрожали перед смертью / t.me/bazabazon

Известный российскый активист Максим Марцинкевич (Тесак), тело которого нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, умер от удушения.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники.

"Причина смерти Максима Марцинкевича — удушение (механическая асфиксия)", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на два источника, близкие к друзьям погибшего, Тесаку угрожали, что он будет сидеть пожизненно

"Ему оставалось досидеть десять месяцев [до мая 2021 года], но Максу четко сказали, что он будет сидеть пожизненно. Им занималась бригада оперативников ФСБ из Москвы", — отметил собеседник издания.

Тесак умер - что об этом сообщалось ранее: