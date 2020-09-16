Названа причина смерти активиста Тесака

Марцинкевичу угрожали, что он будет сидеть пожизненно
Известный российскый активист Максим Марцинкевич (Тесак), тело которого нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, умер от удушения.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники.
"Причина смерти Максима Марцинкевича — удушение (механическая асфиксия)", - сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на два источника, близкие к друзьям погибшего, Тесаку угрожали, что он будет сидеть пожизненно
"Ему оставалось досидеть десять месяцев [до мая 2021 года], но Максу четко сказали, что он будет сидеть пожизненно. Им занималась бригада оперативников ФСБ из Москвы", — отметил собеседник издания.
Тесак умер - что об этом сообщалось ранее:
- Российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой. Его многие знали по прозвищу "Тесак", он должен был выйти на свободу. "Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.
- Тесака незадолго до смерти перевели в одиночную камеру, и никаких свидетелей произошедшего рядом не оказалось. Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором якобы повесился, — также неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется.
- Странной выглядит "предсмертная записка" Тесака, о содержании которой рассказала База. В своём прощальном письме Тесак якобы заявил, что "не хочет доставлять неприятностей" администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. "Записку" он закончил словами "простите меня".
Автор: Адриана Бубновская