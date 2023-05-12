Называл оккупантов "наши мальчики": скандального Шендеровича облили кетчупом в Литве

Виктор Шендерович решил пообщаться с участниками акции протеста, однако его встретили недружелюбно.

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Виктора Шендеровича облили кетчупом / Скриншот Sota

Скандального российского писателя и публициста Виктора Шендеровича облили кетчупом в Литве возле здания, где он проводил выступление.

В Вильнюсе протестующие у здания, где проходило мероприятие с участием Шендеровича, напомнили о том, что ранее писатель называл российских оккупантов в Украине "нашими мальчиками", а также переводил 1,5 млн рублей на счет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина по решению суда, пишет Sota.

Узнав об акции протеста Шендерович в перерыве решил пообщаться с участниками акции, однако его встретили недружелюбно. Один из активистов облил писателя кетчупом.

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В ответ россиянин сказал участникам акции протеста, что они якобы "не читали ничего из того, что я писал", и назвал их "ограниченными людьми". В ответ оппоненты возразили, что знают о его неоднозначной позиции и напомнили Шендеровичу его слова в оправдание агрессии РФ.

Уточняется, что кетчуп на Шендеровича вылил российский политэмигрант, представитель движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын.

Виктора Шендеровича облили кетчупом / Скриншот

Скандалы с участием Шендеровича

Напомним, ранее в одном из эфиров Шендерович заявил, что российские либералы и украинцы могут быть едины пока продолжается российско-украинская война. Также публицист обвинил украинцев в том, что они не хотят существования России и назвал это "всплеском нацизма".

Ранее Шендерович прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского выслать россиян из западных стран.

По его мнению, этот призыв можно сравнить с ситуацией во время Второй мировой воны.

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