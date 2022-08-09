Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран Запада

Виктор Шендерович / Скриншот

Известный российский писатель-диссидент Виктор Шендерович прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского выслать россиян из западных стран.

Как пишет Шендерович в Facebook, этот призыв можно сравнить с ситуацией во время Второй мировой воны.

"Когда в 2014 году я примерил Олимпиаду в Сочи к Берлинской, 1936 года, — я огреб от всего прогрессивного человечества за сравнение путинской России с гитлеровской Германией. За восемь лет сравнение это, слава богу, стало банальностью, а с февраля 2022 года только ленивый не пририсовал Путину усики. Аналогия, стало быть, работает. Ну так продолжим ее", - отметил он.

При этом Шендерович предложил "закрыть въезд" для Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера в Лондон и Вашингтон.

"А заодно депортировать обратно в Германию, поближе к гестапо, всех антифашистов, бежавших из Третьего рейха. А что? Они же немцы! Они же выбирали Гитлера? Вот пускай и расхлебывают там сами", - подчеркнул российский сатирик.

"Отлично работает аналогия, безукоризненно. Немного, конечно, попахивает нацизмом все это, но как известно, лучший способ уберечься от дракона — это иметь своего собственного", - добавил Шендерович.

"Не имея возможности дотянуться до Путина, унизить новым унижением тех, кто находится у него в заложниках, — какая прекрасная сублимация! Она, конечно, может потешить самолюбие, — но боже мой, как это невысоко", - резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех граждан страны-агрессора России.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Washington Post. Он отметил, что важнейшие санкции – это закрытие границ, ведь россияне отбирают чужую землю, поэтому должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Он подчеркнул, что не стоит впускать даже так называемых "хороших русских", которые уехали из РФ из-за несогласия с развязыванием войны против Украины.

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