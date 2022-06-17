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"Не получилось": Путин высказался про слухи о своей скорой кончине

17 июня 2022, 19:20

Лидер страны-агрессора процитировал американского писателя Марка Твена.

Путин
Путин высказался о слухах про свою смерть / скриншот

Лидер страны-агрессора Владимир Путин отреагировал на слухи о своей скорой кончине. Он процитировал американского писателя Марка Твена.

"Не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же и в отношении блицкрига, касающегося России", - заявил Путин во время свеого сегодняшнего выступления FORUM live.

Слухи о моей смерти сильно преувеличены

Впервые Марк Твен использовал эту фразу более чем 120 лет назад в письме к изданию New York Journal.

В 1897 году писатель приехал в Лондон в рамках кругосветного тура. Кто-то распустил слухи о якобы тяжелой болезни публициста, в связи с чем газета поручила своему корреспонденту связаться с Твеном. Последний же, опроверг свою смерть в письме, которое было позднее опубликовано газетой.

Путин болен - что известно на этот день

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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