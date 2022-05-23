"Ненависть и деградация": топ-дипломат РФ обвинил Путина в преступлении и "припечатал" Лаврова

Владимир Путин и Сергей Лавров / kremlin.ru

Война, развязанная РФ против Украины, является преступлением не только перед украинским, но и перед российским народом, заявил советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев.

Британская Daily Express публикует заявление российского дипломата, в котором он пишет о том, что "никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля этого года".

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, который жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", - заявил Бондарев.

Целью войны он назвал желание ее инициаторов остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью. Бондарев подчеркнул, что ради этого режим Путина готов принести в жертву много жизней.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров стал примером деградации российской дипломатии.

"За 18 лет он прошел путь от профессионала и просвещенного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим работника министерства, к человеку, который постоянно транслирует заявления, противоречащие друг другу, и грозит миру (то есть и России) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые имеют ничего общего с реальными потребностями российского общества", - отметил российский дипломат.

При этом он уверен в том, что у России больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, "а не из-за пресловутой русофобии", о которой постоянно говорят на российском телевидении.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и идти губительным политическим курсом означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я решил уволиться", - добавил Бондарев.

/ @HillelNeuer

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Скандал с заявлением Лаврова

Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.

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